सुशांत सिंह राजपूत की को-स्टार थीं प्रिया मराठे, 38 की उम्र में कैंसर से हारी जंग

Priya Marathe Death News: भारतीय टेलीविजन की दुनिया में अपनी अदाकारी से लाखों दिलों को जीतने वाली प्रिया मराठे (Priya Marathe) के अचानक चले जाने की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। जी हां, 'पवित्र रिश्ता' जैसे लोकप्रिय सीरियल में अपने शानदार अभिनय से घर-घर में पहचान बनाने वाली इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने न केवल टीवी इंडस्ट्री, बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भी एक गहरी शोक की लहर पैदा कर दी है।