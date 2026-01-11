प्रेमानंद महाराज से मिले डोरेमोन और छोटा भीम, देखें वॉयस आर्टिस्ट सोनल कौशल का वीडियो

34 साल की सोनल कौशल भारत की सबसे सफल वॉयस आर्टिस्ट में से एक हैं। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में 'डोरेमोन' के लिए डबिंग शुरू कर दी थी। आज वह घर-घर में पहचानी जाने वाली आवाज हैं। उन्होंने 'छोटा भीम', 'शिनचैन', 'पोकेमॉन' के पिकाचू और 'पावरपफ गर्ल्स' जैसे कई यादगार किरदारों को अपनी आवाज दी है। सिर्फ कार्टून ही नहीं, सोनल ने मार्वल की 'थोर: लव एंड थंडर' और 'डॉक्टर स्ट्रेंज' जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी डबिंग की है।