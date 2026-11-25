महज छह साल से अधिक के चुनावी सफर में सुंदर देवी ने सरपंच से जिला परिषद सदस्य और फिर जिला प्रमुख तक का सफर तय कर लिया। तीसरे चुनाव में जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने गांव पीपली आचार्यान को जिले की राजनीति में नई पहचान दिलाई है। सुंदर देवी की चुनावी पारी की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई, जब उन्होंने पहली बार ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान से सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वर्ष 2025 के बाद पंचायत चुनावों में अतिरिक्त समय मिलने के चलते उनका सरपंच कार्यकाल छह साल से अधिक हो गया। इसके बाद वर्ष 2026 में उन्होंने जिला परिषद के वार्ड संख्या 15 से चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद सुंदर देवी की राजनीतिक यात्रा को एक और बड़ा पड़ाव मिला।