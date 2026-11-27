राजसमंद. भाजपा ने सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम सियासी कोशिशें कीं, लेकिन कांग्रेस की मजबूत किलेबंदी में सेंध लगाने में नाकाम रही। नतीजा यह रहा कि जिला परिषद के दोनों प्रमुख पद कांग्रेस की झोली में चले गए। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने राजसमंद जिला परिषद में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर दी है। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने जिला प्रमुख के बाद उप जिला प्रमुख पद भी अपने पास रखते हुए भीम-देवगढ़ क्षेत्र को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का दांव खेला। इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।