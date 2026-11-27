राजसमंद. राजनीति में तस्वीरें कभी सिर्फ तस्वीरें नहीं होतीं, कई बार एक मुस्कान भी सियासत के गलियारों में चर्चाओं का नया दौर शुरू कर देती है। उप जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जिला परिषद के भीतर भाजपा और कांग्रेस के सदस्य अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान कर रहे थे, वहीं बाहर दोनों दलों के जिलाध्यक्षों की एक मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों जिलाध्यक्ष मिले, मुस्कुराए, गले मिले और फिर एक तरफ जाकर ऐसी गुफ्तगू की कि राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल, उप जिला प्रमुख के चुनाव में मतदान के लिए सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल अपने प्रत्याशी और जिला परिषद सदस्य के साथ जिला परिषद पहुंचे। कुछ समय बाद कांग्रेस प्रत्याशी और पार्टी के सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्य भी वहां पहुंच गए। दोनों दलों के सदस्य अपने-अपने अंदाज में मतदान के लिए जिला परिषद के भीतर चले गए। इसके बाद परिसर में भाजपा और कांग्रेस के अलग-अलग खेमे नजर आने लगे।