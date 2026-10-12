Atar Singh Bhadana Death News : Ex-MLA अतर सिंह भड़ाना का ‘प्लांड मर्डर’! क्या पुलिस ने इनपुट्स को हल्के में लिया?

राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले ने अब बेहद गंभीर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। प्रारंभिक तौर पर इस पूरी घटना को पुलिस और स्थानीय खुफिया तंत्र (इंटेलिजेंस) की बड़ी नाकामी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि क्रेशर प्लांट और माइनिंग लीज को लेकर चल रहा विवाद पिछले दो वर्षों से सुलग रहा था। इसके बावजूद समय रहते पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण अब कई दिग्गज नेता सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।