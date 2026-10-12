Exclusive : …तो क्या बच सकती थी पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जान? ‘पड़ताल’ में उठने लगे हैरान करने वाले सवाल

भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे अतर सिंह भड़ाना का क्रेशर प्लांट पर हुए हिंसक हमले के बाद आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना ने पूरे पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। 11 अक्टूबर की शाम को वैर थाना क्षेत्र में हुए हमले के बाद जब अतर सिंह भड़ाना और उनके बॉडीगार्ड बुरी तरह घायल हुए, तो उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन वैर से 156 किलोमीटर दूर जयपुर ले जाते समय दौसा के महुवा के पास रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद अंत के बाद अब स्वास्थ्य तंत्र की रेफरल नीति और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर उन्हें पास के संभागीय अस्पताल में त्वरित और एडवांस इलाज मिलता, तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी?