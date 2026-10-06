राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच BJP-कांग्रेस को झटका: महापंचायत में कुमावत समाज का एलान- किसी दल का टिकट नहीं लेंगे

राजसमंद. पंचायतीराज चुनाव की आहट के बीच कुमावत समाज ने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को हुई जिला महापंचायत में समाज ने राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को लेकर खुलकर मंथन किया। भाजपा-कांग्रेस से दूरी बनाने से लेकर चुनाव में किसी दल का टिकट नहीं लेने और समाज की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारने तक के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। महापंचायत में लिए गए इन फैसलों से आगामी पंचायतीराज चुनाव में कुमावत समाज की राजनीतिक रणनीति को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आई। कुमावत समाज रूणपंछोर चौकी संस्थान में हुई महापंचायत में चारों चौकियों के वरिष्ठ पंच-पटेल, 84 गांवों के पंच-पटेल, समाज के वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी में राजनीतिक भागीदारी को लेकर पांच महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए। महापंचायत में समाज ने राजनीतिक दलों से दूरी बनाने और अपने दम पर राजनीतिक निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया। महापंचायत में भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों से सामाजिक बहिष्कार/दूरी बनाए रखने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, आदित्य प्रताप सिंह एवं कांग्रेस पदाधिकारियों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।