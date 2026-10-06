राजस्थान पंचायत चुनाव: बाड़मेर में कांग्रेस के गढ़ पर BJP की नजर, 2020 की क्रॉस वोटिंग का हिसाब बराबर करने की तैयारी

बाड़मेर के पंचायतीराज चुनाव का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है। जिले में अब तक 12 जिला प्रमुख बने हैं और सभी कांग्रेस से रहे हैं। पहली बार वृद्धिचंद जैन जिला प्रमुख बने थे। इसके बाद मदन कौर, गंगाराम चौधरी और लाधुराम विश्नोई दो-दो बार जिला प्रमुख रहे। इनके अलावा मेहराराम चौधरी, राणा भवानीसिंह, बालाराम राम चौधरी, प्रियंका मेघवाल और वर्ष 2020 में महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा इस बार कांग्रेस के परंपरागत प्रभाव वाले ग्रामीण क्षेत्र में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस के सामने अपने इस पुराने राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने की चुनौती है।