Rajasthan Farmers: बारिश रूठी तो खेतों में संकट, खाद की मांग भी हुई कम

राजसमंद। इस बार बारिश कम हुई तो उसका असर खेतों में ही नहीं, खाद के गोदामों तक नजर आने लगा है। राजसमंद जिले में खरीफ फसल की बुआई का लक्ष्य 95,200 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन 88,700 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई हो सकी। दूसरी ओर, पिछले 10 वर्षों के औसत के अनुसार जिले में करीब 786 एमएम बारिश अपेक्षित मानी जाती है, लेकिन 1 जनवरी से अब तक महज 404 एमएम बारिश हुई है। बारिश की इस कमी ने पूरी तरह वर्षा पर निर्भर किसानों की चिंता बढ़ा दी है और फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका भी गहरा गई है।