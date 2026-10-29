चक्रवात प्रभावित किसानों को राहत देने में नाकाम नायडू सरकार, YSRCP नेता कन्नाबाबू ने उठाए सवाल

कन्नाबाबू ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लागू की गई योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय रायथु भरोसा केंद्रों (Rythu Bharosa Kendras) के माध्यम से फसलों का पंजीकरण किया जाता था और किसानों को मुफ्त फसल बीमा की सुविधा दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को प्रति एकड़ 23,000 से 29,000 रुपये तक बीमा मुआवजा दिया गया था। उनके मुताबिक, पिछली सरकार में अगली फसल के मौसम से पहले इनपुट सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती थी। कन्नाबाबू ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने हिस्से का बीमा प्रीमियम जमा करने में विफल रही है, जिसके कारण किसानों को प्रभावी मुफ्त फसल बीमा और समय पर इनपुट सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, ये आरोप YSRCP नेता ने लगाए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि संबंधित सरकारी आंकड़ों से की जानी बाकी है।