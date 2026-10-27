‘पहले मशीन अच्छी थी’, चंद्रबाबू नायडू ने कहा- चुनाव हारने पर EVM पर सवाल उठाती है कांग्रेस

बता दें कि अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने देश में कई सरकारों को देखा है। उन्होंने दावा किया कि जब कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत की थी, तब उन्हें लेकर पार्टी का रुख सकारात्मक था।

नायडू ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने EVM शुरू की थी, तब मशीनें बहुत अच्छी थीं। अब जब आप चुनाव हार रहे हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को दोष दे रहे हैं। आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं?