आंध्र प्रदेश में 15.22 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग ने दिया मौका

मतदाता 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच अपने नाम से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति का विवरण सही पाया जाता है, तो उसका नाम 3 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अन्यथा उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।