न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर क्यों हुआ विवाद? भारत ने दे दी सख्त हिदायत, सहयोगी देशों को भी चेताया

भारत बार-बार यह बात दोहराता रहा है कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद भी पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब देश का अभिन्न अंग हैं। विदेश मंत्रालय का यह बयान उन विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में आया है जो पीओके की खबरों में भी क्षेत्र को गलत तरीके से पेश कर रही हैं।