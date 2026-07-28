Blast In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में लैंडमाइन धमाका, भारतीय सेना के दो जवान घायल

सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि सेना के अधिकारी घायल जवानों की हालत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि धमाका किन हालात में हुआ और क्या यह कोई हादसा था या LoC के पास किसी दूसरी गतिविधि से जुड़ा था।