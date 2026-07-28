Monsoon Alert: मौसम विभाग की चेतावनी! 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट

मध्यप्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में छह लोगों की मौत हो गई। राज्य की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। उधर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। पूर्वोत्तर में असम के कई क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। वहीं, लगातार बारिश के कारण भाखड़ा और पोंग बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे पंजाब और चंडीगढ़ में सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 11 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।