‘पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं’, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को वैवाहिक विवाद से दूर रहने का दिया निर्देश

मामला एक 44 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर आधारित है। उसने आरोप लगाया कि उसका अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है और पुलिस इसमें दखल दे रही है। पुलिस उससे बच्चों को पेश करने की मांग कर रही थी और परेशान कर रही थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2014 में दोनों की दूसरी शादी हुई थी और दो बच्चे हैं। 2020 में पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तेलंगाना हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की और रंगारेड्डी जिला परिवार न्यायालय में कस्टडी की याचिका भी लगाई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और याचिकाकर्ता ने स्थायी गुज़ारा भत्ता का भुगतान किया। फिर भी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से परेशानी जारी रही। पत्नी की तरफ से जवाब में कहा गया कि वैवाहिक और संबंधित मामले अदालतों में चल रहे हैं। उसने यह आरोप भी लगाया कि पति और ससुराल वालों ने उसे परेशान किया और बच्चों की कस्टडी छीन ली और बच्चों से मिलने का आवेदन जिला न्यायालय में लंबित है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच सिविल और वैवाहिक विवाद हैं।