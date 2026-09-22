‘भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं’, शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों को चंद्रबाबू नायडू ने किया खारिज

शिक्षक भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा के तहत हुई नियुक्तियां भी विवाद का केंद्र बनी हुई हैं। YSRCP का आरोप है कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली जिनके खेल प्रमाणपत्रों पर सवाल उठे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि प्रमाणपत्रों और पात्रता की जांच की गई है। सोमवार को विजयवाड़ा में YSRCP ने स्पोर्ट्स कोटा शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान स्पोर्ट्स कोटा से नियुक्त शिक्षक भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। YSRCP ने CBI जांच की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया।