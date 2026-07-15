आंध्र प्रदेश: दो मासूम बच्चों और पत्नी संग रेलवे ट्रैक पर कूदा हत्या का आरोपी; बिखर गया पूरा परिवार, थम गईं चार जिंदगियां

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नेल्लोर जिले के बुचिरेड्डीपालेम मंडल के कृषि अधिकारी एन. श्रीहरि की 15 जून को मौत हो गई थी। शुरुआत में परिवार और रिश्तेदारों ने इसे सामान्य 'हार्ट अटैक' (दिल का दौरा) माना था। लेकिन कहानी में नाटकीय मोड़ तब आया जब श्रीहरि की पत्नी लावण्य ने पति की मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस से दोबारा जांच की गुहार लगाई। नेल्लोर की पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. अजीता वेजेंडला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए री-इन्वेस्टिगेशन (पुनः जांच) के आदेश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि श्रीहरि की स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनके साले हरिकृष्णा ने पैसों के विवाद में एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें जानलेवा इंजेक्शन देकर मार डाला था, ताकि यह सामान्य मौत लगे।