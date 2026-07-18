18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ लॉन्च, अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास

Vikram-1 Launched: भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग ने देश के स्पेस सेक्टर में नया इतिहास बनाया। मिशन आगमन के जरिए आधुनिक तकनीक, खास पेलोड और पीएम मोदी का वंदे मातर" संदेश भी अंतरिक्ष तक पहुंचा।
2 min read
Google source verification

अमरावती 

image

Himadri Joshi

Jul 18, 2026

rocket 'Vikram-1' launched

रॉकेट 'विक्रम-1' लॉन्च किया गया (फोटो- एएनआई)

Vikram-1 Launched: भारत ने अपने अंतरिक्ष सफर में एक नया इतिहास रच दिया है। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 शनिवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने इस मिशन को अंजाम दिया, जिससे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 बजे किया गया। पहले इसकी लॉन्चिंग सुबह 11:30 बजे तय थी, लेकिन प्लान्ड होल्ड के कारण इसमें 35 मिनट की देरी हुई।

मिशन आगमन ने खोला प्राइवेट स्पेस का नया दौर

इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया है, जिसका मतलब नई शुरुआत है। यह स्काईरूट एयरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल मिशन है और भारत का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें किसी निजी कंपनी ने पूरी तरह अपने विकसित लॉन्च व्हीकल के जरिए उपग्रहों को कक्षा में भेजने की कोशिश की है। करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद विक्रम-1 को 450 किलोमीटर ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में कई भारतीय और विदेशी टेक्नोलॉजी डेमो पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत के स्पेस सेक्टर में सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियों की भूमिका भी मजबूत हुई है।

आधुनिक तकनीक से लैस है विक्रम-1

विक्रम-1 को भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में नाम दिया गया है। यह भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे पूरी तरह ऑल-कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। इसका पहला स्टेज भारत का सबसे लंबा मोनोलिथिक कार्बन कॉम्पोजिट रॉकेट स्टेज है। इसमें पूरी तरह 3डी प्रिंटेड लिक्विड इंजन, इन-हाउस विकसित प्रोपल्शन सिस्टम और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगाए गए हैं। रॉकेट में एडवांस लो-शॉक सेपरेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्टेज और पेलोड अलग होने के दौरान कंपन कम होता है और संवेदनशील सैटेलाइट सुरक्षित रहते हैं।

खास पेलोड और पीएम मोदी का संदेश भी गया अंतरिक्ष

मिशन आगमन कई खास पेलोड लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। इनमें ग्राहा स्पेस, कॉसमोसर्व, डीक्यूब्ड और स्काईरूट के अपने पेलोड शामिल हैं। इसके साथ स्पेस डेब्रिस हटाने के लिए रोबोटिक आर्म तकनीक वाला EMBRACE पेलोड, लैब में तैयार किया गया डायमंड कॉस्मिक ब्लूम और भारत के वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई, सर सी.वी. रमन और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की माइक्रो मूर्तियों वाला 18 कैरेट गोल्ड रॉकेट भी भेजा गया है। सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर किया हुआ वंदे मातरम संदेश भी इसके साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके साथ दुनिया भर के लोगों, स्काईरूट टीम और समर्थकों के सैकड़ों संदेश भी इस मिशन का हिस्सा बने।

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम-1 की लॉन्चिंग को भारत की अंतरिक्ष यात्रा का ऐतिहासिक नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता की भावना का शानदार उदाहरण है। स्काईरूट एयरोस्पेस का लक्ष्य भविष्य में कैब सर्विस टू स्पेस जैसी सुविधा देना है, ताकि कंपनियां जरूरत के अनुसार अपने सैटेलाइट को तय ऑर्बिट में भेज सकें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 12:57 pm

Published on:

18 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / National News / भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ लॉन्च, अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभीषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर बुल्डोजर कार्रवाई, नोटिस का जवाब नहीं देने पर लिया गया एक्शन

Abhishek Banerjee office demolition
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक तबीयत पर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- लोकतंत्र में आवाज दबाना नहीं, संवाद जरूरी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत’, पेपर लीक की घटनाओं के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी मांग

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़की पत्नी गीतांजलि, बोलीं- ‘अगर वो नहीं आ पाए, तो सोमवार को मार्च मैं संभालूंगी’

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
नई दिल्ली

ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष का भारत पर दोहरी मार, प्रवासी मजदूरों की नौकरियों पर संकट

Iran attacking Dubai
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.