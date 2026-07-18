मिशन आगमन कई खास पेलोड लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। इनमें ग्राहा स्पेस, कॉसमोसर्व, डीक्यूब्ड और स्काईरूट के अपने पेलोड शामिल हैं। इसके साथ स्पेस डेब्रिस हटाने के लिए रोबोटिक आर्म तकनीक वाला EMBRACE पेलोड, लैब में तैयार किया गया डायमंड कॉस्मिक ब्लूम और भारत के वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई, सर सी.वी. रमन और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की माइक्रो मूर्तियों वाला 18 कैरेट गोल्ड रॉकेट भी भेजा गया है। सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर किया हुआ वंदे मातरम संदेश भी इसके साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके साथ दुनिया भर के लोगों, स्काईरूट टीम और समर्थकों के सैकड़ों संदेश भी इस मिशन का हिस्सा बने।