Skyroot: ISRO से Startup तक का सफर: भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा कमाल, नौकरी छोड़ी, बना दी 1.1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी

साल 2018 में पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने हैदराबाद में Skyroot Aerospace की स्थापना की। उनका उद्देश्य सैटेलाइट लॉन्चिंग को इतना आसान और किफायती बनाना था कि यह किसी कमर्शियल फ्लाइट की बुकिंग जितना सामान्य अनुभव बन सके। आज पवन कुमार चंदाना कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, जबकि नागा भरत डाका मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों के नेतृत्व में 1,000 से अधिक विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है।