18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष का भारत पर दोहरी मार, प्रवासी मजदूरों की नौकरियों पर संकट

Iran-US War: अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों की नौकरी पर संकट आ गया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 18, 2026

Iran attacking Dubai

ईरान का दुबई पर हमला (फोटो - Rashid एक्स पोस्ट)

Iran-US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष एकबार फिर तेज हो गया है। इसके चलते वैश्किव अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खा रही है। कच्चे तेल के दाम एकबार फिर से बढ़ने लगे हैं। भारत पर इसकी दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला कच्चे तेल के दाम के चलते महंगाई बीते कुछ महीनों में बढ़ी है। दूसरा, खाड़ी के देशों में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। वह भारी-भरकम रेमिटेंस भेजते हैं। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। अब इन लोगों के नौकरियों पर संकट के बादल छा गए हैं।

दुबई में काम करने वाले हजारों भारतीयों की नौकरी पर संकट आ गया है। ईरान-अमेरिका युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई पर भी मिसाइलें गिरी। सुरक्षा का मुद्दा गंभीर रूप से सामने आया। भारतीय प्रवासी मजदूरों ने कहा कि युद्ध के बाद दुबई में लोगों की नौकरी चली गई है। वेतन कम हो गया है। दुबई और UAE के पर्यटन, विमानन उद्योग पर असर पड़ा है। व्यवसायों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, UAE के अधिकारी इस मंदी को अस्थायी बताते हैं, लेकिन कई मजदूर अलग ही हकीकत बताते हैं।

घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को नहीं मिला काम

युद्ध के चलते घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को अब मुश्किल से काम मिल रहा है। फिलीपिंस की रहने वाली जॉय विवंडा जो दुबई में घरेलू कामकाज करती हैं। वह बीते कुछ दिनों से खाली बैठी हुई हैं। वह रोजाना सड़कों पर लोगों से काम मांगती हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। जॉय विवंडा ने कहा कि फिलिपींस लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह दुबई की अपनी कमाई से चार बच्चों का पालन-पोषण करती हैं।

भारतीय अकाउंटेंट मुजीब रहमान ने कहा कि वह कैटरिंग कंपनी में काम करते थे। युद्ध के चलते उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। कंपनी के पास कर्मचारियों और सप्लायरों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो नहीं है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने नई भर्तियां करना बंद कर दिया है। भारतीय होटल हाउसकीपर वेंकट की नौकरी चली गई और वह अप्रैल में घर लौट आए। अब बच्चों स्कूल फीस पर संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हुई युद्ध-विराम की घटना से हालात सुधरने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हुए हमलों ने अनिश्चितता का माहौल बनाए रखा है।

मैनपावरग्रुप के 546 UAE नियोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर चार में से एक नियोक्ता 2026 की तीसरी तिमाही में नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। लगभग एक-तिहाई नियोक्ताओं की नई भर्तियां करने की कोई योजना नहीं है।

सरकार कैसे प्रतिक्रिया दे रही है?

UAE ने मंदी के दौरान व्यवसायों की मदद के लिए $680 मिलियन से अधिक के सहायता पैकेज शुरू किए हैं। अप्रैल में एक इंटरव्यू के दौरान, अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल-मरी ने युद्ध के असर को अस्थाई रुकावट बताया है। दुबई इन्वेस्टमेंट्स के CEO खालिद जसीम ने भी कहा कि हालात जल्द सुधर जाएंगे।

Iran पर बड़े एक्शन की तैयारी? Israel में दर्जनों और सैन्य रिफ्यूलिंग विमान तैनात करेगा अमेरिका

ये भी पढ़ें
US refueling aircraft in Israel.

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 12:57 pm

Published on:

18 Jul 2026 12:57 pm

Hindi News / National News / ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष का भारत पर दोहरी मार, प्रवासी मजदूरों की नौकरियों पर संकट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभीषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर बुल्डोजर कार्रवाई, नोटिस का जवाब नहीं देने पर लिया गया एक्शन

Abhishek Banerjee office demolition
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक तबीयत पर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- लोकतंत्र में आवाज दबाना नहीं, संवाद जरूरी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत’, पेपर लीक की घटनाओं के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी मांग

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़की पत्नी गीतांजलि, बोलीं- ‘अगर वो नहीं आ पाए, तो सोमवार को मार्च मैं संभालूंगी’

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
नई दिल्ली

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ लॉन्च, अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास

rocket 'Vikram-1' launched
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.