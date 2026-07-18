ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष का भारत पर दोहरी मार, प्रवासी मजदूरों की नौकरियों पर संकट

भारतीय अकाउंटेंट मुजीब रहमान ने कहा कि वह कैटरिंग कंपनी में काम करते थे। युद्ध के चलते उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। कंपनी के पास कर्मचारियों और सप्लायरों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो नहीं है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने नई भर्तियां करना बंद कर दिया है। भारतीय होटल हाउसकीपर वेंकट की नौकरी चली गई और वह अप्रैल में घर लौट आए। अब बच्चों स्कूल फीस पर संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हुई युद्ध-विराम की घटना से हालात सुधरने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हुए हमलों ने अनिश्चितता का माहौल बनाए रखा है।