सोनम वांगचुक तबीयत पर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- लोकतंत्र में आवाज दबाना नहीं, संवाद जरूरी

टीएमसी प्रमुख ने मांग की कि सोनम वांगचुक को जरूरत पड़ने पर किसी निजी अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नागरिक उनके इलाज का खर्च उठाना चाहें, तो उन्हें इसकी आजादी मिलनी चाहिए। ममता ने कहा कि जनता का भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से बनता है, न कि विरोध को दबाने या बातचीत से बचने से। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जो सरकार असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार की बजाय खतरे के रूप में देखती है, वह जनता का विश्वास लंबे समय तक नहीं जीत सकती।