Jagdeep Dhankhar Health Update: तीन दिन बाद एम्स से घर लौटे जगदीप धनखड़: सुबह की सैर में गिरे थे, कुछ मिनट रहे थे बेहोश

Dhankhar discharged AIIMS: तीन दिन बाद एम्स से घर लौटे जगदीप धनखड़: सुबह की सैर में गिरे थे, कुछ मिनट रहे थे बेहोश (फोटो सोर्स: ANI)
Jagdeep Dhankhar Discharged AIIMS: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एम्स से घर लौट आए। बुधवार की सुबह टहलते हुए गिरने और कुछ मिनट बेहोश रहने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि बीते दो साल में बेहोशी के कई दौरे आ चुके हैं और इस बार का दौर सबसे लंबा बताया गया है। इसीलिए छुट्टी की खबर राहत भी है और सवाल भी, क्योंकि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक सिलसिले की ताजा कड़ी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने परिवार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शनिवार को दिल्ली के एम्स से छुट्टी दे दी गई। 75 वर्षीय धनखड़ को बुधवार को भर्ती किया गया था। वे सुबह की सैर के दौरान गिर पड़े थे और कुछ मिनट तक होश में नहीं थे।
घटना के बाद उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी पहले उन्हें पीसीआर वाहन से घर ले गए। इसके बाद उन्हें एम्स लाया गया, जहां कार्डियो-न्यूरो सेंटर में हृदय रोग विभाग की निगरानी में उनकी जांच और इलाज हुआ। जांच के नतीजों के बारे में खबर में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।
चिंता की असली वजह पुरानी घटनाएं हैं। बीते दो वर्षों में धनखड़ कई बार बेहोश हो चुके हैं, पर इस बार बेहोशी की अवधि सबसे लंबी रही। जून 2025 में नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान वे बेहोश हुए थे। इस साल जनवरी में घर पर दो बार ऐसा हुआ। मार्च 2025 में सीने में दर्द के बाद उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराना पड़ा था और एंजियोप्लास्टी हुई थी।
उस वक्त वे उपराष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स पहुंचकर उनका हाल पूछने गए थे। तब वे 9 से 12 मार्च तक भर्ती रहे और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम की सलाह दी थी।
धनखड़ 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उससे पहले वे जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। राजस्थान के कलिबंगा में 1951 में जन्मे धनखड़ का करियर वकालत से राजनीति तक फैला है।
फिर आया 21 जुलाई 2025, संसद के मानसून सत्र का पहला दिन। उसी रात उन्होंने अनुच्छेद 67(ए) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा भेज दिया और स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सकीय सलाह को वजह बताया। वे ऐसा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपनी मर्जी से पद छोड़ा। उस समय विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस अचानक फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे, क्योंकि धनखड़ उसी दिन दिनभर सदन में मौजूद रहे थे।
अब अस्पताल से घर लौटने के बाद उम्मीद यही है कि वे पूरा आराम करेंगे। उनकी हालत के बारे में आगे की जानकारी परिवार या अस्पताल की ओर से आने पर ही साफ हो पाएगी।
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