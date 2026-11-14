Jagdeep Dhankhar Health Update: तीन दिन बाद एम्स से घर लौटे जगदीप धनखड़: सुबह की सैर में गिरे थे, कुछ मिनट रहे थे बेहोश

Jagdeep Dhankhar Discharged AIIMS: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एम्स से घर लौट आए। बुधवार की सुबह टहलते हुए गिरने और कुछ मिनट बेहोश रहने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि बीते दो साल में बेहोशी के कई दौरे आ चुके हैं और इस बार का दौर सबसे लंबा बताया गया है। इसीलिए छुट्टी की खबर राहत भी है और सवाल भी, क्योंकि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक सिलसिले की ताजा कड़ी है।