असम CM हिमंत बिस्वा सरमा की मॉर्फ्ड AI वीडियो वायरल, CMO ने की कानूनी कार्रवाई

असम मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को लेकर बयान जारी किया है। CMO ने कहा कि यह वीडियो असली नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। कार्यालय के अनुसार, वीडियो में डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ की गई है। इसका वास्तविक घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। CMO ने आरोप लगाया कि इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया। कार्यालय ने यह भी कहा कि कथित तौर पर इस कंटेंट को मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रसारित किया गया। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।