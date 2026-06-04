नीतीश के बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन सम्राट जी ने कमाल कर दिया, खान सर ने ऐसा क्यों बोला?

खान सर की कोचिंग के बाहर हुई घटना के मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना के बाद खान सर ने शुरुआत में अपनी कोचिंग के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया। वहीं, गिरफ्तार रौशन आनंद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "यह मुझे और ज्ञान बिंदु कोचिंग को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश है।"