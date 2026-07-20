दरअसल, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने मंत्री, सांसद और विधायकों समेत संगठन के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी क्षेत्र में सक्रिय रहने और चुनावी कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा ने बूथ स्तर तक वोट मैनेजमेंट की रणनीति बनाई है, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। वहीं, जातीय समीकरणों को साधने के लिए अलग-अलग नेताओं को विभिन्न सामाजिक वर्गों की जिम्मेदारी दी गई है।