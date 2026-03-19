Azamgarh News: पुलिस बूथ में घुसी अनियंत्रित ट्रक, 3 घायल, मची अफरा तफरी



सूचना मिलते ही फरिहा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की गति काफी तेज थी, जिससे टक्कर अत्यंत गंभीर हो गई और दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पुलिस बूथ को भी नुकसान पहुंचा है।