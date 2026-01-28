Azamgarh News: इलाज कराने जिला अस्पताल आई गर्भवती महिला रहस्य ढंग से गायब, मची सनसनी



प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक मंगलवार को सुबह लगभग 11:15 बजे अपनी 21 वर्षीय गर्भवती पत्नी को चिकित्सकीय परामर्श के लिए महिला सदर अस्पताल लेकर आया था। अस्पताल परिसर में मौजूद रहते हुए युवक कुछ समय के लिए शौचालय गया। इसी बीच उसकी पत्नी वहां से अचानक गायब हो गई। वापस लौटने पर पत्नी को न पाकर युवक ने अस्पताल परिसर और आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका।