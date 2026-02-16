मां की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, बेटे की मौत की खबर आ गई

आजमगढ़: जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में ऑटो पलटने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक और घायल मऊ जिले में एक अंतिम संस्कार में गए थे और वापस लौटते समय ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।