16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

बिहार के भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती, जो एक ऑर्केस्ट्रा समूह में डांसर के रूप में कार्यरत है, के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात युवती एक स्थानीय [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Feb 16, 2026

बिहार के भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती, जो एक ऑर्केस्ट्रा समूह में डांसर के रूप में कार्यरत है, के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई।

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात युवती एक स्थानीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए आई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने उसे बहला-फुसलाकर अलग-थलग जगह पर ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और मारपीट कर उसके साथ क्रूरता से दुष्कर्म किया।रविवार सुबह युवती ने किसी तरह आरोपियों से छुटकारा पाकर पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को विभिन्न गांवों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित उसके दो सहयोगी शामिल हैं।

एसडीपीओ जगदीशपुर राजेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा तथा मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: दीवानी कचहरी में बम की सूचना, परिसर कराया गया खाली, मचा हड़कंप

आजमगढ़

Breaking News: उत्तर प्रदेश की 18 कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से फैली दहशत

लखनऊ-अयोध्या समेत 18 कोर्ट में मचा हड़कंप
आजमगढ़

मां की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, बेटे की मौत की खबर आ गई

Azamgarh news, accident
आजमगढ़

Azamgarh News: टेंपो पलटने से 2 की मौत 8 घायल, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: फिर तड़तड़ाईं गोलियां, दो गौ तस्करों का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.