Azamgarh News: महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात युवती एक स्थानीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए आई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने उसे बहला-फुसलाकर अलग-थलग जगह पर ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और मारपीट कर उसके साथ क्रूरता से दुष्कर्म किया।रविवार सुबह युवती ने किसी तरह आरोपियों से छुटकारा पाकर पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को विभिन्न गांवों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित उसके दो सहयोगी शामिल हैं।