Azamgarh News: खंड विकास अधिकारी को जिलाधिकारी ने दी प्रतिकूल प्रविष्टि, रोका वेतन



जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी तरवां से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण तथ्यों के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाए तथा केवल औपचारिकता पूर्ण कर निस्तारण दर्ज न किया जाए।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर समाधान की पुष्टि की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।