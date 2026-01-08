Azamgarh News: फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रही शिक्षिका की सेवा समाप्त, वेतन वसूली का आदेश



शिकायत सामने आने के बाद प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता परखने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तर मध्यमा वर्ष 1998, अनुक्रमांक 81551 वाले प्रमाणपत्र का आधिकारिक सत्यापन कराया गया। विश्वविद्यालय की 12 जुलाई 2025 की पहली रिपोर्ट और 26 नवंबर 2025 को जारी दूसरी पुनः सत्यापन रिपोर्ट में यह स्पष्ट दर्ज किया गया कि संबंधित अनुक्रमांक किसी दूसरे विद्यार्थी को आवंटित था और उस पर जांच के दायरे में आई शिक्षिका का कोई शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।