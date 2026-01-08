Azamgarh News: माफिया अखंड प्रताप सिंह को 3 साल की सजा

यह मामला आजमगढ़ के तरवां थाने में साल 2019 में दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ आरोप था कि उसने अदालत के आदेश के बाद भी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाई। उस समय उसके खिलाफ धारा 82 (सीआरपीसी) का आदेश जारी हुआ था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इस मामले की शिकायत 19 सितंबर 2019 को सब-इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने थाने में लिखित रूप से दी थी। इसके बाद थाने में केस नंबर 113/2019 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 174A और 229A (IPC) लगाई गई थी।