Azamgarh News: नदी में डूब कर महिला की मौत,एक साल पति भी डूब गया था



प्रमिला पटेल के पति की पिछले वर्ष नदी में डूबने से मौत हो चुकी थी, जिससे परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था। परिवार में उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा डिंपल रोज़गार के लिए देश से बाहर रहता है, जबकि छोटा बेटा अमर गांव में रहकर खेती और मजदूरी करता है। महिला की अचानक मौत से परिजनों में शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी मातम पसरा हुआ है।