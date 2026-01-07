7 जनवरी 2026,

बुधवार

आजमगढ़

Azamgarh News: नदी में डूब कर महिला की मौत,एक साल पति भी डूब गया था

सरयू नदी से जुड़े बदरहुआ नाले में एक महिला की डूबने से मृत्यु हो गई। बुधवार सुबह ग्रामीणों की नजर नाले में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 07, 2026

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी से जुड़े बदरहुआ नाले में एक महिला की डूबने से मृत्यु हो गई। बुधवार सुबह ग्रामीणों की नजर नाले में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।


मृत महिला की पहचान सुरौली गांव की रहने वाली प्रमिला पटेल (45) के रूप में हुई है। वह स्वर्गीय उमेश पटेल की पत्नी थीं। बताया जा रहा है कि सुबह टहलने निकले कुछ ग्रामीणों ने नाले में शव देखा और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर महुला पुलिस चौकी के प्रभारी विवेक सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी


घटना स्थल पर फोरेंसिक और पुलिस टीमों ने गहन निरीक्षण किया और जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

एक वर्ष पूर्व पति की मौत


प्रमिला पटेल के पति की पिछले वर्ष नदी में डूबने से मौत हो चुकी थी, जिससे परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था। परिवार में उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा डिंपल रोज़गार के लिए देश से बाहर रहता है, जबकि छोटा बेटा अमर गांव में रहकर खेती और मजदूरी करता है। महिला की अचानक मौत से परिजनों में शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी मातम पसरा हुआ है।


महुला चौकी प्रभारी विवेक सिंह के अनुसार, बुधवार सुबह लगभग 10 बजे तक शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा चुका था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

Published on:

07 Jan 2026 08:00 pm

Azamgarh News: नदी में डूब कर महिला की मौत,एक साल पति भी डूब गया था

