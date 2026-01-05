2 दोस्तों के सिर कटकर 25 मीटर दूर गिरे, 70 की रफ्तार से बाइक ट्रक से टकराई और…

संदीप यादव और संतोष यादव की फाइल फोटो।
समय, रविवार रात 9 बजे। बाजार में चहल-पहल कम हो रही थी। दुकानदार दुकान बढ़ा रहे थे कि अचानक एक आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। यह आवज किसी धमाके क नहीं, बल्कि एक तेज रफ्तार बाइक और ट्रक की टक्कर थी, जिसमें दो दोस्तों की जान चली गई।
पुलिस के अनुसार, बाइक सवार दो युवक 70 की स्पीड में ट्रक में जा घुसे। ट्रक के फुटरेस्ट (पायदान) से टकराकर दोनों क सिर एक झटके में धड़ से अलग हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया गया है। घटना का एक CCTV सामने आया है, जिसमें बाइक सवार और ट्रक की टक्कर दिख रही है।
मृतकों की शिनाख्त गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिंघड़ा गांव के संतोष यादव (35 साल) और बरदह थाना क्षेत्र के भगवानपुर के संदीप यादव (33 साल) के रूप में हुई। दोनों दोस्त थे। संतोष यादव प्रधान रह चुके हैं। परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है।
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मार्केट में जहां यह हादसा हुआ, वहां सड़क थोड़ी घुमावदार है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक सवार नशे की हालत में थे, जिसकी वजह वे बाइक को संभाल नहीं रख सके। दोनों बाइक सवारों के सिर ट्रक पर चढ़ने वाले पायदान में फंस गए और कटकर दूर जा गिरे। चीख-पुकार सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे।
हादसे की सूचना जानकारी होने पर संदीप और संतोष के परिजन भी घटनास्थल पर आ गए। संतोष का शव देखकर भाई बिलख पड़ा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
