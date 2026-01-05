2 दोस्तों के सिर कटकर 25 मीटर दूर गिरे, 70 की रफ्तार से बाइक ट्रक से टकराई और…

गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मार्केट में जहां यह हादसा हुआ, वहां सड़क थोड़ी घुमावदार है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक सवार नशे की हालत में थे, जिसकी वजह वे बाइक को संभाल नहीं रख सके। दोनों बाइक सवारों के सिर ट्रक पर चढ़ने वाले पायदान में फंस गए और कटकर दूर जा गिरे। चीख-पुकार सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे।