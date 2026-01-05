5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

2 दोस्तों के सिर कटकर 25 मीटर दूर गिरे, 70 की रफ्तार से बाइक ट्रक से टकराई और…

आजमगढ़ में हादसे के बाद मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों की रूह कांप गई। दो युवकों की गर्दन ट्रक के पायदान (फुटरेस्ट) से टकराई और एक झटके में उनके सिर धड़ से अलग होकर करीब 25 मीटर दूर जा गिरे।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Aman Pandey

Jan 05, 2026

accident

संदीप यादव और संतोष यादव की फाइल फोटो।

समय, रविवार रात 9 बजे। बाजार में चहल-पहल कम हो रही थी। दुकानदार दुकान बढ़ा रहे थे कि अचानक एक आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। यह आवज किसी धमाके क नहीं, बल्कि एक तेज रफ्तार बाइक और ट्रक की टक्‍कर थी, जिसमें दो दोस्तों की जान चली गई।

70 की स्पीड में ट्रक में घुसे बाइक सवार

पुलिस के अनुसार, बाइक सवार दो युवक 70 की स्पीड में ट्रक में जा घुसे। ट्रक के फुटरेस्ट (पायदान) से टकराकर दोनों क सिर एक झटके में धड़ से अलग हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया गया है। घटना का एक CCTV सामने आया है, जिसमें बाइक सवार और ट्रक की टक्कर दिख रही है।

मृतकों की शिनाख्त गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिंघड़ा गांव के संतोष यादव (35 साल) और बरदह थाना क्षेत्र के भगवानपुर के संदीप यादव (33 साल) के रूप में हुई। दोनों दोस्त थे। संतोष यादव प्रधान रह चुके हैं। परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है।

मोड़ पर अनियंत्रित हुई बाइक

गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मार्केट में जहां यह हादसा हुआ, वहां सड़क थोड़ी घुमावदार है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक सवार नशे की हालत में थे, जिसकी वजह वे बाइक को संभाल नहीं रख सके। दोनों बाइक सवारों के सिर ट्रक पर चढ़ने वाले पायदान में फंस गए और कटकर दूर जा गिरे। चीख-पुकार सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे।

संतोष का शव देखकर बिलख पड़ा भाई

हादसे की सूचना जानकारी होने पर संदीप और संतोष के परिजन भी घटनास्थल पर आ गए। संतोष का शव देखकर भाई बिलख पड़ा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 09:50 am

Published on:

05 Jan 2026 09:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / 2 दोस्तों के सिर कटकर 25 मीटर दूर गिरे, 70 की रफ्तार से बाइक ट्रक से टकराई और…

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather update: अगले तीन दिन होंगे भारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

आजमगढ़

Azamgarh News: हिंदू लड़की के घर में घुसे दो मुस्लिम प्रेमी, लव जेहाद की आशंका

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: पूजा पाठ के बहाने महिलाओं से जेवरों की ठगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, ठग मुरारी मिश्रा के पैर में लगी गोली

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.