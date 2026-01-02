Azamgarh News: हिंदू लड़की के घर में घुसे दो मुस्लिम प्रेमी, लव जेहाद की आशंका

Azamgarh Crime: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नए साल की पूर्व संध्या पर एक विवादित घटना सामने आई, जिसने स्थानीय स्तर पर सामाजिक और सांप्रदायिक चर्चाओं को तेज़ कर दिया। जीयनपुर थाना क्षेत्र के गेढ़ापुर गांव में 30 दिसंबर की देर रात दो युवकों को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने और मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना के दौरान अफवाहों के आधार पर इसे ‘लव जेहाद’ से जोड़ने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच और बाद में सामने आए तथ्यों ने कहानी को अलग मोड़ दे दिया।