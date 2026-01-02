2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: हिंदू लड़की के घर में घुसे दो मुस्लिम प्रेमी, लव जेहाद की आशंका

आजमगढ़ जिले में नए साल की पूर्व संध्या पर एक विवादित घटना सामने आई, जिसने स्थानीय स्तर पर सामाजिक और सांप्रदायिक चर्चाओं को तेज़ कर दिया। जीयनपुर थाना क्षेत्र के गेढ़ापुर गांव में 30 दिसंबर की देर रात दो युवकों को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने और मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना के दौरान अफवाहों के आधार पर इसे ‘लव जेहाद’ से जोड़ने की कोशिश की गई,

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 02, 2026

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh Crime: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नए साल की पूर्व संध्या पर एक विवादित घटना सामने आई, जिसने स्थानीय स्तर पर सामाजिक और सांप्रदायिक चर्चाओं को तेज़ कर दिया। जीयनपुर थाना क्षेत्र के गेढ़ापुर गांव में 30 दिसंबर की देर रात दो युवकों को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने और मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना के दौरान अफवाहों के आधार पर इसे ‘लव जेहाद’ से जोड़ने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच और बाद में सामने आए तथ्यों ने कहानी को अलग मोड़ दे दिया।

जानिए पूरी घटना जिससे विवाद हुआ


प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लाटघाट बाजार निवासी दो युवक रात लगभग 11 बजे गेढ़ापुर गांव पहुंचे थे, जो लाटघाट बाजार से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरोप लगाया गया कि दोनों एक युवती से मिलने आए थे। ग्रामीणों ने युवकों को एक मकान की छत पर चढ़ते देख लिया और उन्हें मौके पर ही रोककर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम मो. शाहिद और दूसरे ने अशरफ मिश्रा बताया, जिसके बाद गांव में तरह-तरह की अटकलें फैलने लगीं और मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा।

पुलिस ने मामले को संज्ञान लेकर शुरू की एक्शन


सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को सुरक्षा की दृष्टि से थाने ले गई। प्रकरण में नया मोड़ 1 जनवरी की सुबह तब आया, जब युवती के चाचा ने लाटघाट पुलिस चौकी पर एक लिखित सुलह पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पकड़े गए युवक उनके भतीजे (जिसे ग्रामीण युवती का प्रेमी समझ रहे थे) के परिचित और मित्र हैं, और वे उसी से मिलने आए थे। चाचा के बयान के अनुसार, ग्रामीणों ने गलतफहमी के चलते युवकों के साथ मारपीट की।


पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लिखित सुलह पत्र और पारिवारिक बयान के बाद दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौते का अवसर दिया गया। हालांकि, इस सुलह को लेकर इलाके में अलग-अलग तरह की चर्चाएं अब भी जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए शांति बनाए रखी गई और फिलहाल किसी पक्ष द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: हिंदू लड़की के घर में घुसे दो मुस्लिम प्रेमी, लव जेहाद की आशंका

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: पूजा पाठ के बहाने महिलाओं से जेवरों की ठगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, ठग मुरारी मिश्रा के पैर में लगी गोली

आजमगढ़

रुम खुलते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां, अंदर का नजारा देख दंग रह गई पुलिस, स्टोरेंट में चल रहा था गंदा खेल

आजमगढ़ के राधा रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार
आजमगढ़

Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.