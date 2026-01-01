Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी

Azamgarh news,Pic- Patrika
Crime News: आजमगढ़ जनपद के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर नवादा गांव में बुधवार को एक युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। संतोष सोनकर के पुत्र अखिलेश कुमार सोनकर की अज्ञात हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटकर जान ले ली और उनका शव सड़क किनारे छोड़ दिया। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
हत्या की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने मेहनाजपुर तिराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद जाम खुल सका।
ग्रामीणों का आरोप है कि युवक पर हमला बेहद क्रूर तरीके से किया गया और साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को सड़क किनारे फेंका गया। लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अखिलेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में मनका माता मंदिर के पास तीन बाइक पर सवार हमलावरों ने उन्हें रोका और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है।
घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है। परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग