1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी

दरियापुर नवादा गांव में बुधवार को एक युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। संतोष सोनकर के पुत्र अखिलेश कुमार सोनकर की अज्ञात हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटकर जान ले ली और उनका शव सड़क किनारे छोड़ दिया। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 01, 2026

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Crime News: आजमगढ़ जनपद के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर नवादा गांव में बुधवार को एक युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। संतोष सोनकर के पुत्र अखिलेश कुमार सोनकर की अज्ञात हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटकर जान ले ली और उनका शव सड़क किनारे छोड़ दिया। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

हत्या की घटना में क्षेत्र में सनसनी का माहौल


हत्या की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने मेहनाजपुर तिराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद जाम खुल सका।


ग्रामीणों का आरोप है कि युवक पर हमला बेहद क्रूर तरीके से किया गया और साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को सड़क किनारे फेंका गया। लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।


क्या बोले पुलिस अधिकारी


एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अखिलेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में मनका माता मंदिर के पास तीन बाइक पर सवार हमलावरों ने उन्हें रोका और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है।


तनाव को देखते हुए सतर्क पुलिस


घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है। परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत, दम घुटने की आशंका, मचा कोहराम

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: पूजा पाठ के बहाने महिलाओं से जेवरों की ठगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, ठग मुरारी मिश्रा के पैर में लगी गोली

आजमगढ़

रुम खुलते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां, अंदर का नजारा देख दंग रह गई पुलिस, स्टोरेंट में चल रहा था गंदा खेल

आजमगढ़ के राधा रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार
आजमगढ़

Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में पकड़ाया फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक भर्ती के नाम पर करता था वसूली

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.