Azamgarh News: युवक को मार कर सड़क पर फेंका, मची सनसनी



एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अखिलेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में मनका माता मंदिर के पास तीन बाइक पर सवार हमलावरों ने उन्हें रोका और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस लगातार साक्ष्य जुटा रही है।