Azamgarh News: पहले जीता मालिक का दिल, फिर चुराया लगभग 25 लाख के मोबाइल, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी यादवेन्द्र पाण्डेय ने किया, जबकि पूरे ऑपरेशन पर एएसपी नगर मधुवन सिंह और सीओ सिटी शुभम तोदी की निगरानी रही।

पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद होने के बाद आरोपी अपने घर चला गया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद रात 10:30 बजे वह फिर से दुकान पर आया, शटर का ताला खोला और अंदर से 14 स्मार्टफोन और 3 टैबलेट चोरी कर लिए। घटना को बाहरी चोरों की करतूत दिखाने के लिए उसने दरवाजे की कुंडी वाली दीवार को तोड़ दिया।

8 जनवरी 2026 को रात 10:50 बजे पुलिस ने आरोपी को मोहती घाट मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया।