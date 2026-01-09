Azamgarh News: पहले जीता मालिक का दिल, फिर चुराया लगभग 25 लाख के मोबाइल, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh Crime: आजमगढ़ शहर के व्यस्त इलाके के मातबरगंज मोहल्ले में स्थित एक मोबाइल शोरूम में चोरों ने छत के रास्ते घुसकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान से 25 नए ब्रांडेड स्मार्टफोन और 3 टैबलेट चोरी हो गए, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।
चोरी की इस वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि इस अपराध की साजिश दुकान में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी ने ही रची थी। आरोपी अजय कुमार सिंह ने मालिक का भरोसा जीतकर दुकान की चाभी अपने पास रखी थी और उसी का गलत इस्तेमाल करते हुए चोरी को अंजाम दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी यादवेन्द्र पाण्डेय ने किया, जबकि पूरे ऑपरेशन पर एएसपी नगर मधुवन सिंह और सीओ सिटी शुभम तोदी की निगरानी रही।
पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद होने के बाद आरोपी अपने घर चला गया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद रात 10:30 बजे वह फिर से दुकान पर आया, शटर का ताला खोला और अंदर से 14 स्मार्टफोन और 3 टैबलेट चोरी कर लिए। घटना को बाहरी चोरों की करतूत दिखाने के लिए उसने दरवाजे की कुंडी वाली दीवार को तोड़ दिया।
8 जनवरी 2026 को रात 10:50 बजे पुलिस ने आरोपी को मोहती घाट मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से चोरी का सामान—₹4.75 लाख कीमत के 14 स्मार्टफोन, 3 टैबलेट, और एक अवैध तमंचा (.315 बोर) व 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया।
14 स्मार्टफोन (iPhone, Samsung, OnePlus, Realme, Oppo, Poco, iQoo आदि)
3 टैबलेट (2 Samsung, 1 Redmi Pad)
1 अवैध तमंचा + 1 कारतूस
