Azamgarh News: नगर पंचायत अध्यक्ष पर रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज़

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: शादी का झांसा देकर और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जीयनपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर यादव और उनके भाई कृपाशंकर यादव के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार मार्च 2021 में उसकी मुलाकात ग्राम हसनपट्टी निवासी कृपाशंकर यादव से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर फरवरी 2024 में उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि 30 अगस्त 2024 को कृपाशंकर उसे आज़मगढ़ रोडवेज के पास स्थित एक लॉज में ले गया और शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने वीडियो और फोटो भी बना लिए, जिसके आधार पर वह युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। लिव-इन में साथ रहने का दबाव भी बनाया और धमकी दी कि उसकी बात न मानने पर वीडियो वायरल कर देगा।
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब यह बात कृपाशंकर के बड़े भाई और जीयनपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर यादव को पता चली तो उन्होंने युवती को फोन कर बुलाया। अपनी गाड़ी से उसे लक्षिरामपुर स्थित घर ले जाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। होश आने पर युवती को घर छोड़ दिया गया।
पीड़िता ने बताया कि जून 2025 से कृपाशंकर ने उससे बातचीत बंद कर दी और जान से मारने की धमकियां देने लगा। इसके बाद युवती ने 28 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर न्याय की मांग की। शिकायत के आधार पर दोनों सगे भाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग