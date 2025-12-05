Azamgarh News: नगर पंचायत अध्यक्ष पर रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज़

पीड़िता के अनुसार मार्च 2021 में उसकी मुलाकात ग्राम हसनपट्टी निवासी कृपाशंकर यादव से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर फरवरी 2024 में उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि 30 अगस्त 2024 को कृपाशंकर उसे आज़मगढ़ रोडवेज के पास स्थित एक लॉज में ले गया और शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने वीडियो और फोटो भी बना लिए, जिसके आधार पर वह युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। लिव-इन में साथ रहने का दबाव भी बनाया और धमकी दी कि उसकी बात न मानने पर वीडियो वायरल कर देगा।