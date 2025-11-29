Weather update: चक्रवाती तूफान Ditwah  की आहट, बदलेगा मौसम का मिजाज

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवाह अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद यह तूफान उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अगले तीन दिनों तक खराब मौसम की चेतावनी जारी की है।