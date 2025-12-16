Azamgarh News: डीआईओएस के खिलाफ मिली 400 शिकायते, डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र, मचा हड़कंप

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh Education News: आजमगढ़ जिले में डीआईओएस के खिलाफ परीक्षा केंद्र निर्धारण सहित लगभग 400 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं। इन शिकायतों के पश्चात डीएम ने खुद कमान संभालते हुए डीआईओएस उपेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। डीएम के इस कदम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही डीआईओएस स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लंबी छुट्टी पर चले गए हैं।
आपको बता दें कि जिले के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) उपेंद्र कुमार ने गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चलते चार सप्ताह का चिकित्सकीय अवकाश ले लिया है। डीआईओएस ने अधिकारियों को सौंपे गए अवकाश आवेदन पत्र में चिकित्सक की सलाह पर पूर्ण बेड-रेस्ट का उल्लेख किया है।
इसी बीच, परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितताओं समेत करीब 400 शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेजा है। प्रबंधकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने इस मामले में अब स्वयं कमान संभाल ली है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए 30 नवंबर को 230 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी की गई थी। इसके बाद चार दिसंबर तक कुल 418 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें 384 आपत्तियां ऑनलाइन और 34 आपत्तियां ऑफलाइन दर्ज की गईं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी शिकायतें प्रतिदिन जिलाधिकारी के पास पहुंच रही हैं।
प्राप्त सभी आपत्तियों को निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है। नियमानुसार आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सूची 17 दिसंबर को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जबकि 30 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जानी है। हालांकि, अब तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सका है।
बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर डीआईओएस के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पूर्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह द्वारा कराई गई जांच में आरोप पुष्ट पाए गए थे, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
वर्तमान में मिली शिकायतों और पूर्व की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने एक बार फिर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। साथ ही, किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए डीएम ने प्रशासनिक टीमों को परीक्षा केंद्रों की जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
