Azamgarh News: डीआईओएस के खिलाफ मिली 400 शिकायते, डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र, मचा हड़कंप

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए 30 नवंबर को 230 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी की गई थी। इसके बाद चार दिसंबर तक कुल 418 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें 384 आपत्तियां ऑनलाइन और 34 आपत्तियां ऑफलाइन दर्ज की गईं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी शिकायतें प्रतिदिन जिलाधिकारी के पास पहुंच रही हैं।