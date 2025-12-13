Azamgarh Police: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल तीन महिला उपनिरीक्षकों समेत 32 का बदला कार्यक्षेत्र

1 132760230 म0उ0नि0 श्रीमती शशि सिंह पुलिस लाइन प्रभारी पुलिस चौकी बदरका, थाना कोतवाली

2 912350604 उ0नि0 श्री राज नारायण पाण्डेय प्रभारी चौकी बदरका प्रभारी पुलिस चौकी अमारी, थाना फूलपुर

3 231090128 म0उ0नि0 प्रियंका तिवारी थाना फूलपुर प्रभारी पुलिस चौकी एलवल, थाना कोतवाली

4 192055387 उ0नि0 श्री सूरज कुमार चौधरी प्रभारी चौकी एलवल थाना गम्भीरपुर

5 231042480 उ0नि0 श्री नीरज कुमार शुक्ला थाना मुबारकपुर प्रभारी पुलिस चौकी सठियांव, थाना मुबारकपुर

6 922760378 उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार चौबे प्रभारी चौकी सठियांव थाना मुबारकपुर

7 231052999 उ0नि0 श्री लवकुश कुमार सोनकर थाना बिलरियागंज प्रभारी पुलिस चौकी आजमाबाद, थाना जहानागंज

8 231042233 उ0नि0 श्री चित्रांशु मिश्र थाना देवगांव प्रभारी पुलिस चौकी फरिहा, थाना निजामाबाद

9 972511346 उ0नि0 श्री अनिल कुमार प्रभारी चौकी फरिहा थाना अहरौला

10 231061968 उ0नि0 मोहम्मद शाहिद खान थाना मेहनाजपुर प्रभारी पुलिस चौकी रसूलगंज, थाना निजामाबाद

11 972521842 उ0नि0 मोहम्मद शमशाद खां प्रभारी चौकी रसूलगंज थाना मुबारकपुर

12 231044040 उ0नि0 श्री रंजन कुमार साव थाना अहरौला प्रभारी पुलिस चौकी बगौरिया, थाना तरवां

13 231053501 उ0नि0 श्री अक्षय प्रताप सिंह थाना मेहनगर प्रभारी पुलिस चौकी सिंघपुर, थाना मेहनगर

14 920660302 उ0नि0 श्री पवन कुमार सिंह प्रभारी चौकी सिंघपुर थाना महाराजगंज

15 231054634 उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी थाना महाराजगंज प्रभारी पुलिस चौकी इमिलिया, थाना जीयनपुर

16 192503570 उ0नि0 श्री रतन सिंह पटेल प्रभारी चौकी इमिलिया थाना बिलरियागंज

17 231043946 उ0नि0 श्री अनुराग कुमार पाण्डेय थाना फूलपुर प्रभारी पुलिस चौकी हाजीपुर, थाना रौनापार

18 892690189 उ0नि0 श्री अधिवेश कुमार सिंह प्रभारी चौकी हाजीपुर प्रभारी पुलिस चौकी बुढ़नपुर, थाना अतरौलिया

19 972462628 उ0नि0 श्री राम निहाल वर्मा प्रभारी चौकी बुढ़नपुर थाना कप्तानगंज

20 231090173 म0उ0नि0 समिया गुप्ता थाना निजामाबाद प्रभारी पुलिस चौकी बड़सर खासा, थाना कप्तानगंज

21 872300390 उ0नि0 श्री मायापति पाण्डेय प्रभारी चौकी बड़सर खासा थाना अतरौलिया

22 222050292 उ0नि0 श्री सुरा सिंह पटेल थाना कोतवाली प्रभारी पुलिस चौकी _ , थाना अहरौला 23 231045131 उ0नि0 श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह थाना तहबरपुर प्रभारी पुलिस चौकी , थाना तहबरपुर

24 912690320 उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ला प्रभारी चौकी सोमरी थाना अहरौला

25 152412948 उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार पुलिस लाइन प्रभारी पुलिस चौकी __ , थाना फूलपुर

26 872520587 उ0नि0 श्री रंजन द्विवेदी प्रभारी चौकी अमारी थाना दीदारगंज

27 963030032 उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुलिस लाइन थाना फूलपुर

28 912380968 उ0नि0 श्री रामदुलार यादव पुलिस लाइन थाना अहरौला

29 942300028 उ0नि0 श्री रविन्द्र प्रताप यादव पुलिस लाइन थाना कोतवाली

30 912090449 उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव पुलिस लाइन थाना कोतवाली

31 972520764 उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह यादव पुलिस लाइन व0उ0नि0 थाना देवगांव

32 932500092 उ0नि0 श्री धुरन्दर पुलिस लाइन थाना बिलरियागंज