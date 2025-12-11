11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

आजमगढ़

Azamgarh Accident: पिकअप पलटने से दो दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल, डीएम-एसएसपी ने अस्पताल में संभाली कमान, बेहतर इलाज के निर्देश

सिकंदरपुर चौराहे के पास उस वक्त हुआ, जब पिकअप चालक ने सामने आए बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया। नियंत्रण बिगड़ने पर वाहन डिवाइडर से टकराया और पलट गया। इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Dec 11, 2025

Azamgarh

Azamgarh news, Pic- Patrika

Azamgarh Accident: आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। गोविंद साहब मेले से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए।

हादसा सिकंदरपुर चौराहे के पास उस वक्त हुआ, जब पिकअप चालक ने सामने आए बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया। नियंत्रण बिगड़ने पर वाहन डिवाइडर से टकराया और पलट गया। इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को 100 सैया अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए तुरंत जुट गए।

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh Accident: पिकअप पलटने से दो दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल, डीएम-एसएसपी ने अस्पताल में संभाली कमान, बेहतर इलाज के निर्देश

