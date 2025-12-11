Azamgarh Accident: पिकअप पलटने से दो दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल, डीएम-एसएसपी ने अस्पताल में संभाली कमान, बेहतर इलाज के निर्देश

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh Accident: आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। गोविंद साहब मेले से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए।
हादसा सिकंदरपुर चौराहे के पास उस वक्त हुआ, जब पिकअप चालक ने सामने आए बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया। नियंत्रण बिगड़ने पर वाहन डिवाइडर से टकराया और पलट गया। इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को 100 सैया अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए तुरंत जुट गए।
