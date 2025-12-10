Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में आजमगढ़ के सिपाही की पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत, मऊ से लखनऊ जा रहा था परिवार



आपको बता दें कि वाराणसी निवासी अशरफ सिद्दीकी जो कि यूपी पुलिस में आजमगढ़ में तैनात हैं। बुधवार की सुबह उनकी पत्नी चांदनी उर्फ गुलफ्शां (30), तीन बेटियां—इस्मा (4), इलमा (6) और समरीन (12)—साथ ही बेटा जियान (10) सवार थे। वाहन चांदनी का भाई जीशान चला रहा था, जो मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के फूलपुर का निवासी है। जैसे ही वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराबंकी के पास माइल स्टोन 51.6 पर पहुंचे पीछे से आ रही ब्रिजा कार ने उनकी वैगन आर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें तत्काल बाराबंकी जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।