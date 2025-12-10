Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में आजमगढ़ के सिपाही की पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत, मऊ से लखनऊ जा रहा था परिवार

Azamgarh news, Pic- Patrika
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराबंकी के समीप एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में आजमगढ़ में तैनात एक सिपाही का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हड़सैतना भीषण था कि सिपाही की पत्नी समेत उसके तीन बच्चों की मौत हो गई।
आपको बता दें कि वाराणसी निवासी अशरफ सिद्दीकी जो कि यूपी पुलिस में आजमगढ़ में तैनात हैं। बुधवार की सुबह उनकी पत्नी चांदनी उर्फ गुलफ्शां (30), तीन बेटियां—इस्मा (4), इलमा (6) और समरीन (12)—साथ ही बेटा जियान (10) सवार थे। वाहन चांदनी का भाई जीशान चला रहा था, जो मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के फूलपुर का निवासी है। जैसे ही वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराबंकी के पास माइल स्टोन 51.6 पर पहुंचे पीछे से आ रही ब्रिजा कार ने उनकी वैगन आर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें तत्काल बाराबंकी जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
रास्ते में हुए इस भीषण हादसे में जीशान घायल हो गया, जबकि कार में सवार बाकी सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई।
दुर्घटना में दूसरी ओर ब्रेज़ा कार में सवार दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी दीपांशु मिश्रा (24), उनकी बहन दीप्ति मिश्रा (16), तृप्ति मिश्रा (17) और प्रगति मिश्रा (23) घायल हो गईं। इनमें दीप्ति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग