आजमगढ़

Azamgarh News: जिला अस्पताल में तैनात एएनएम के पति की गोली मार कर हत्या, मची सनसनी

कंधरापुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां श्याम हॉस्पिटल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शाम करीब 7 बजे हुई।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Dec 07, 2025

Azamgarh

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां श्याम हॉस्पिटल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शाम करीब 7 बजे हुई। गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रजनीश उर्फ राजू पांडेय (40 वर्ष) निवासी मारा कर्मनाथ पट्टी, थाना रौनापार के रूप में हुई है। वह जिला महिला अस्पताल में तैनात एएनएम रंजना पांडेय के पति थे।

बाइकसवार बदमाशों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार, रजनीश शनिवार शाम अपने गांव से बाइक पर जिला मुख्यालय आ रहे थे। जुनेदगंज बाइपास पर पुलिया के पास पीछे से आई बाइक पर सवार बदमाशों ने नजदीक से उन पर गोली चलाई, जो उनके दाहिने कंधे में लगी।

घटना की सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी रंजना पांडेय अस्पताल पहुंचीं। रोते-बिलखते उन्होंने कुछ लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर धमकी देने और हत्या करने का आरोप लगाया।

सूचना पाकर एसपी डॉ. अनिल कुमार, सीओ सिटी शुभम तोदी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि हत्या के पीछे जमीनी विवाद मुख्य कारण हो सकता है। आरोपियों की तलाश में कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

फिलहाल क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है।

Published on:

07 Dec 2025 08:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: जिला अस्पताल में तैनात एएनएम के पति की गोली मार कर हत्या, मची सनसनी

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

