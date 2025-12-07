Azamgarh News: जिला अस्पताल में तैनात एएनएम के पति की गोली मार कर हत्या, मची सनसनी

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां श्याम हॉस्पिटल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शाम करीब 7 बजे हुई। गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए।