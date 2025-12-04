Azamgarh News: कोडेनिन को कफ सिरप में अब जुड़ा आजमगढ़ का भी नाम, दवा की 3 लाख 28 बोतलें बरामद, मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा दर्ज

Azamgarh Crime: कोडीन कफ सिरप की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड न देने के मामले में आजमगढ़ जिले में भी कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा की तहरीर पर दीदारगंज थाने में जेठारी नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीपेंद्र सिंह मार्टिनगंज के बनगांव में एएस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर संचालित करता था।