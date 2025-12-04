Azamgarh News: कोडेनिन को कफ सिरप में अब जुड़ा आजमगढ़ का भी नाम, दवा की 3 लाख 28 बोतलें बरामद, मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा दर्ज

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh Crime: कोडीन कफ सिरप की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड न देने के मामले में आजमगढ़ जिले में भी कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा की तहरीर पर दीदारगंज थाने में जेठारी नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीपेंद्र सिंह मार्टिनगंज के बनगांव में एएस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर संचालित करता था।
तहरीर के अनुसार, बीपेंद्र सिंह ने आजमगढ़ की दो, बस्ती की तीन और जौनपुर की एक फर्म से कुल 3 लाख 28 हजार बोतल कोडीन कफ सिरप खरीदा था। 28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर बंद मिला। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि दुकान एक साल पहले ही छोड़ दी गई थी।
इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की टीम उसके घर पहुंची, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। कई बार फोन करने पर भी कॉल रिसीव नहीं हुई। व्हाट्सएप व ईमेल के जरिए भी खरीद-बिक्री का पूरा विवरण और जीएसटी अकाउंट मांगा गया, मगर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। रिकॉर्ड न देने पर यह कार्रवाई की गई है।
जिले के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे पूछताछ की जाएगी और पूरी जांच की जा रही है।
