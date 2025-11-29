Azamgarh News: पुलिस की गरिमा हुई तार तार, गांजा बेचते सिपाही गिरफ्तार, सीओ ऑफिस में था तैनात

UP Police Crime: आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी दीपक चौधरी को देवगांव पुलिस ने गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। हाईवे किनारे अवैध रूप से गांजा बिक्री की सूचना पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और आरोपी को मौके से दबोच लिया।