आजमगढ़

Azamgarh News: पुलिस की गरिमा हुई तार तार, गांजा बेचते सिपाही गिरफ्तार, सीओ ऑफिस में था तैनात

मुख्य आरक्षी दीपक चौधरी को देवगांव पुलिस ने गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 29, 2025

UP Police Crime: आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी दीपक चौधरी को देवगांव पुलिस ने गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। हाईवे किनारे अवैध रूप से गांजा बिक्री की सूचना पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और आरोपी को मौके से दबोच लिया।

मुख्य आरक्षी दीपक चौधरी, पुत्र कृष्ण चौधरी, सारनाथ (वाराणसी) का निवासी है और लालगंज सर्कल के क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडेय के कार्यालय में पैरोकार के रूप में तैनात था।

सिपाही गया जेल

हिरासत में लिए जाने के बाद क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में की गई तलाशी में सफेद कागज की चार पुड़ियों में रखा 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दीपक चौधरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

घटना से परिजन हैरान हैं, जबकि पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेजने की तैयारी कर ली है, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडेय ने कहा कि पद की गरिमा के विपरीत कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

