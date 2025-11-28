आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे, वीडियो बनाते वक्त ट्रेन से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में एक और की मौत

आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर करीब 2:45 बजे चलती ट्रेन से गिरने पर 25 वर्षीय गोरख की मौत हो गई। वह ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और मोबाइल से वीडियो बनाते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। गोरख अपने पांच साथियों के साथ नौकरी के लिए सूरत जा रहा था।