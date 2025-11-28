आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे, वीडियो बनाते वक्त ट्रेन से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में एक और की मौत

आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे
आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर करीब 2:45 बजे चलती ट्रेन से गिरने पर 25 वर्षीय गोरख की मौत हो गई। वह ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और मोबाइल से वीडियो बनाते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। गोरख अपने पांच साथियों के साथ नौकरी के लिए सूरत जा रहा था।
साथियों ने ट्रेन रुकवाकर उसे तलाशा, लेकिन वह मौके पर ही दम तोड़ चुका था। गोरख तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रेलवे सुरक्षा बल ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दूसरा हादसा जहानागंज थाना क्षेत्र के सेमा बाजार के पास बुधवार देर रात हुआ। जयरामपुर निवासी चंदन (25) की बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। गंभीर रूप से घायल चंदन को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।परिजनों के मुताबिक, चंदन का गवना कुछ दिन पहले ही, 23 नवंबर को हुआ था। घर में खुशी का माहौल था, जो हादसे के बाद मातम में बदल गया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग