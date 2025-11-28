Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे, वीडियो बनाते वक्त ट्रेन से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में एक और की मौत

आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Krishna Rai

Nov 28, 2025

आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे

आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे

आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर करीब 2:45 बजे चलती ट्रेन से गिरने पर 25 वर्षीय गोरख की मौत हो गई। वह ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और मोबाइल से वीडियो बनाते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। गोरख अपने पांच साथियों के साथ नौकरी के लिए सूरत जा रहा था।

मौके पर ही तोड़ा दम

साथियों ने ट्रेन रुकवाकर उसे तलाशा, लेकिन वह मौके पर ही दम तोड़ चुका था। गोरख तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रेलवे सुरक्षा बल ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गंभीर रूप से हुए घायल

दूसरा हादसा जहानागंज थाना क्षेत्र के सेमा बाजार के पास बुधवार देर रात हुआ। जयरामपुर निवासी चंदन (25) की बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। गंभीर रूप से घायल चंदन को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।परिजनों के मुताबिक, चंदन का गवना कुछ दिन पहले ही, 23 नवंबर को हुआ था। घर में खुशी का माहौल था, जो हादसे के बाद मातम में बदल गया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।




















खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे, वीडियो बनाते वक्त ट्रेन से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में एक और की मौत

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां 4 दिसंबर तक निरस्त

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: मारपीट केस में घूस मांगना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, निलंबन के बाद लिए गए हिरासत में

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेशी नागरिकता के बावजूद लेते रहे सैलरी, 4 अधिकारी निलंबित

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.