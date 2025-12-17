Azamgarh News: बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू का कारनामा, परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटन में अनियमितता का लगा आरोप

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में तैनात संविदा लेखाकार पंकज कुमार पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लेखाकार ने विभागीय आईडी और पासवर्ड एक बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कूटरचित तरीके से अतिरिक्त धनराशि प्रेषित की गई और उसका दुरुपयोग हुआ।
शिकायत के अनुसार नवंबर 2024 में इस मामले में केवल तीन प्रधानाध्यापकों और एक अनुचर अंकित मिश्रा को निलंबित किया गया, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे संविदा लेखाकार पंकज कुमार के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रकरण को लेकर सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मंडल द्वारा 23 अप्रैल 2025 को शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जांच में लेखाकार द्वारा विभागीय आईडी और पासवर्ड बाहरी व्यक्ति को देने की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक द्वारा दोषी लेखाकार पर कार्रवाई न किए जाने को शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और वित्तीय अनुशासन के विपरीत बताया गया है।
एडी बेसिक आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि विभागीय आईडी और पासवर्ड का बाहरी व्यक्ति तक पहुंचना गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। उन्होंने बीएसए से निर्देश दिया है कि आरोपी लेखाकार के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराया जाए।
