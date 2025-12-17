Azamgarh News: बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू का कारनामा, परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटन में अनियमितता का लगा आरोप

प्रकरण को लेकर सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मंडल द्वारा 23 अप्रैल 2025 को शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जांच में लेखाकार द्वारा विभागीय आईडी और पासवर्ड बाहरी व्यक्ति को देने की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक द्वारा दोषी लेखाकार पर कार्रवाई न किए जाने को शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और वित्तीय अनुशासन के विपरीत बताया गया है।