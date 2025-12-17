17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू का कारनामा, परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटन में अनियमितता का लगा आरोप

आरोप है कि लेखाकार ने विभागीय आईडी और पासवर्ड एक बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कूटरचित तरीके से अतिरिक्त धनराशि प्रेषित की गई और उसका दुरुपयोग हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Dec 17, 2025

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में तैनात संविदा लेखाकार पंकज कुमार पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लेखाकार ने विभागीय आईडी और पासवर्ड एक बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कूटरचित तरीके से अतिरिक्त धनराशि प्रेषित की गई और उसका दुरुपयोग हुआ।

शिकायत के अनुसार नवंबर 2024 में इस मामले में केवल तीन प्रधानाध्यापकों और एक अनुचर अंकित मिश्रा को निलंबित किया गया, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे संविदा लेखाकार पंकज कुमार के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अधिकारी ने भी उठाया सवाल

प्रकरण को लेकर सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मंडल द्वारा 23 अप्रैल 2025 को शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जांच में लेखाकार द्वारा विभागीय आईडी और पासवर्ड बाहरी व्यक्ति को देने की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक द्वारा दोषी लेखाकार पर कार्रवाई न किए जाने को शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और वित्तीय अनुशासन के विपरीत बताया गया है।

एडी बेसिक आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि विभागीय आईडी और पासवर्ड का बाहरी व्यक्ति तक पहुंचना गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। उन्होंने बीएसए से निर्देश दिया है कि आरोपी लेखाकार के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू का कारनामा, परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटन में अनियमितता का लगा आरोप

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: डीआईओएस के खिलाफ मिली 400 शिकायते, डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र, मचा हड़कंप

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: BJP जिलाध्यक्ष ने टेंडर घोटाले को उजागर किया, नप गए तीन अधिकारी

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh Police: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल तीन महिला उपनिरीक्षकों समेत 32 का बदला कार्यक्षेत्र

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: पाइल्स का इलाज कराने आया 25 हजार का इनामिया अस्पताल से फरार

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh Police: मिलिए यूपी की इस शातिर महिला से, बड़े बड़ों को देती थी चकमा

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.